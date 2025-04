O Al Ittihad recebeu e venceu o Al Ettifaq por 3-2, aproveitando da melhor forma o empate do Al Hilal para aumentar a vantagem na liderança da Liga Saudita.

Danilo Pereira foi titular no conjunto da casa, que até entrou com o pé esquerdo e sofreu o primeiro logo aos cinco minutos (Vitinho). Só que na sequência de um pontapé de canto, a bola viajou até ao segundo poste e Benzema acabou por assistir o internacional português para o empate.

Assista aqui ao golo marcado por Danilo Pereira:

A partir daqui, o rumo do encontro mudou e o Al Ittihad conseguiu aumentar a vantagem até ao intervalo. Benzema tratou de completar a reviravolta no marcador, após recuperar a bola em zona subida e finalizar para o 2-1. Pouco depois, Aouar combinou com Diaby e já no interior da área conseguiu rematar de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Ora, no segundo tempo existiram menos ocasiões de golo e as redes só voltaram a mexer a pouco mais de dez minutos do fim. Na sequência de um cruzamento, Danilo acabou por desviar a bola para o fundo da própria baliza, fechando as contas do encontro em 3-2.

Veja aqui o autogolo de Danilo Pereira:

Desta forma, o Al ittihad mantém a liderança da Liga Saudita, agora com mais seis pontos do que o Al Hilal, de Jorge Jesus.