Arábia Saudita
Há 1h e 26min
OFICIAL: José Gomes é o novo treinador do Al Khaleej
Técnico português fica com um contrato válido por duas temporadas
DIM
Técnico português fica com um contrato válido por duas temporadas
DIM
O Al Khaleej oficializou, esta quinta-feira, a contratação de José Gomes para o comando técnico da equipa principal.
Através das redes sociais, o clube saudita confirmou a chegada do treinador português, que na última época esteve à frente do Al Fateh. O contrato de José Gomes é válido para as próximas duas temporadas e sucede assim ao uruguaio Gustavo Poyet.
José Gomes tem assim mais uma aventura no Médio Oriente, depois das passagens pelo Al Taawoun e Al Ahli. Recorde-se que o Al Khaleej terminou a Liga Saudita na 11.ª posição.
✍️ إدارة #نادي_الخليج تتعاقد مع المدرب 🇵🇹 «جوزيه جوميز» لتولي القيادة الفنية لـ #قدم_الدانة لمدة موسمين 💛🦅#عيدية_الخليج#صيفية_الدانة pic.twitter.com/VBIde2kXxg— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) May 28, 2026
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