O Al Khaleej oficializou, esta quinta-feira, a contratação de José Gomes para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais, o clube saudita confirmou a chegada do treinador português, que na última época esteve à frente do Al Fateh. O contrato de José Gomes é válido para as próximas duas temporadas e sucede assim ao uruguaio Gustavo Poyet.

José Gomes tem assim mais uma aventura no Médio Oriente, depois das passagens pelo Al Taawoun e Al Ahli. Recorde-se que o Al Khaleej terminou a Liga Saudita na 11.ª posição.