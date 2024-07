Mário Silva foi este domingo oficializado como novo treinador do Al Najma, da segunda divisão da Arábia Saudita.

Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o clube anunciou a chegada do português de 47 anos, que regressa assim ao ativo depois de dois anos no comando técnico do Santa Clara (2021/22 e 2022/23).

No currículo, Mário Silva tem uma Youth League e um Campeonato Nacional de júniores, ambos conquistados ao serviço do FC Porto, na temporada 2018/19.

Veja o vídeo de apresentação de Mário Silva: