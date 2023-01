Ainda sem poder contar com Cristiano Ronaldo, o Al Nassr empatou sem golos no reduto do Al Shabab, terceiro classificado da Liga saudita.

Ronaldo, que cumpriu o segundo de dois jogos de castigo devido a um incidente com um adepto ainda em Inglaterra, deverá estrear-se no próximo jogo do Al Nassr: sábado, dia 21, na receção ao Al-Ettifaq.

Com este resultado, o Al Nassr conserva a liderança do campeonato, agora com dois pontos de vantagem sobre o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, que venceu fora o Al Batin por 2-1 e subiu à vice-liderança por troca com o Al Shabab, que continua a três pontos do topo.