O Al Nassr perdeu, na tarde desta sexta-feira, na receção Al Qadisiya, por 1-2. Na 11.ª ronda da Liga saudita, Cristiano Ronaldo reencontrou o defesa Nacho – colega no Real Madrid – e o avançado Aubameyang.

Entre os anfitriões, Otávio, Ronaldo, o guarda-redes Bento, o médio Brozovic e o avançado Sadio Mané foram titulares. Do outro lado, o guarda-redes belga Casteels, o defesa Nacho e o avançado Aubameyang começaram de início.

Reveja os golos e consulte os principais dados deste jogo.

Numa primeira parte dominada pelo Al Nassr, os visitantes ensaiaram o primeiro golo ao sexto minuto, para defesa difícil de Bento, com a ponta dos dedos.

Na resposta, aos 10 e 15m, o avançado Ângelo desperdiçou duas ótimas oportunidades. Se o primeiro remate foi afastado pela defesa, o segundo – desferido após passe milimétrico de Otávio – tirou tinta ao poste direito.

Pouco depois, aos 23m, foi a vez de Ghareeb errar nova oportunidade para os anfitriões, desviando torto junto ao poste direito.

Nas raras respostas, o Al Qadisiya ameaçava inaugurar o marcador. Em cima do minuto 26, o mexicano Julián Quiñones aplicou um pontapé de bicicleta, no coração da área, mas ligeiramente por cima.

De ensaio em ensaio, Cristiano Ronaldo desfez o nó, para azar de Casteels. Na sequência de um cruzamento pela direita, o guardião belga foi incapaz de segurar o esférico, oferecendo o golo 911 ao capitão do Al Nassr. Foi o sétimo golo de Ronaldo na Liga saudita.

Na resposta imediata, cinco minutos volvidos, Quiñones aproveitou a passividade defensiva para repor a igualdade. Após cruzamento à esquerda, o mexicano teve espaço para dominar de peito e encher o pé.

Até ao intervalo, Ghareeb voltou a beneficiar de uma ótima oportunidade para marcar. Todavia, os pés de Nacho e Casteels, em ressaltos sucessivos, desviaram o esférico por cima. Assim, ao soar o apito para a pausa, o semblante de Cristiano Ronaldo espelhava a frustração dos anfitriões.

Auba gelou Al Nassr

A etapa complementar foi inaugurada com o consumar da inesperada reviravolta. Em contra-ataque, Quiñones acelerou pela direita e visou a área. Sozinho, Aubameyang mergulhou para o 1-2. Uma vez mais ficou patente a passividade defensiva do Al Nassr, incapaz de controlar o espaço lateral e nas costas da defesa.

Desta forma, o ex-Arsenal, Marselha e Dortmund assinou o quinto golo no campeonato saudita.

Enquanto se aguardava pela reação do Al Nassr, os forasteiros deram seguimento ao bom momento, espreitando o terceiro golo. Em todo o caso, Bento manteve a contenda em aberto.

Entre trocas, o encontro baixou de ritmo, assim como de qualidade nos ataques. Como tal, escassearam as oportunidades.

Nos derradeiros minutos, o Al Qadisiya limitou-se a afastar o esférico e a frustrar as investidas contrárias. Desta forma, Aubameyang e companhia igualaram o Al Nassr na tabela.

A equipa de Cristiano Ronaldo e Otávio permanece no terceiro lugar, com 22 pontos, empatados com o Al Shabab – de Vítor Pereira e Podence – e com o Al Qadiisya.

A primeira derrota do Al Nassr no campeonato pode deixar o Al Hilal a nove pontos. O líder joga na tarde deste sábado.

No calendário de Ronaldo e companhia segue-se a visita ao Qatar, para a 5.ª jornada da fase de grupos da Champions asiática. O Al Nassr joga no reduto do Al Gharafa na tarde de segunda-feira (16h). Os sauditas ocupam a terceira posição do grupo, a dois pontos de Al Ahli e Al Hilal.