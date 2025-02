O Al Ettifaq deslocou-se até ao reduto do Al Nassr e venceu por 3-2, num jogo da 21.ª jornada da Liga Saudita.

Cristiano Ronaldo foi titular na equipa da casa, que teve maior superioridade no primeiro tempo, mas não conseguiu chegar ao golo. Ainda assim, bastaram dois minutos na segunda parte e Yahya atirou a contar para o 1-0 (47 minutos).

Só que do outro lado, um inspirado Wijnaldum apareceu para restabelecer a igualdade no marcador (55 minutos), ainda que o Al Nassr tenha conseguido responder pouco depois, graças ao golo de Al Fatil.

Ora, nesta altura o jogo parecia controlado por parte do conjunto da casa, mas tudo mudou aos 82 minutos, quando um contra-ataque conduzido pelo lado direito terminou com um desvio infeliz do próprio Al Fatil para a própria baliza.

Tal como já tinha sido referido acima, Wijnaldum teve uma noite inspirada e depois de ter feito o gosto ao pé nos primeiros minutos da segunda parte, voltou a colocar a bola no fundo da baliza aos 89, criando o escândalo em Riade.

Na sequência deste lance, Jhon Durán viu o cartão vermelho direto, após ter tocado com a mão na cabeça de um adversário e alertado pelo VAR, o árbitro expulsou o avançado colombiano.

Com este resultado, o Al Nassr mantém os oito pontos de distância para o Al Ittihad e pode ver a distância aumentar, caso o líder do campeonato triunfe no jogo desta jornada.