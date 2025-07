Poucos dias após ter sido oficializado enquanto novo treinador do Al Nassr, Jorge Jesus já orientou o primeiro treino de pré-temporada dos sauditas, que ainda não contaram com Cristiano Ronaldo.

Através das redes sociais, o Al Nassr partilhou algumas fotografias do «Dia 1», com Jorge Jesus em destaque, não apenas focado no trabalho de relvado, mas também no ginásio, onde foram realizados os habituais testes físicos.