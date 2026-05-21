Arábia Saudita
Há 44 min
Ao som do tambor: CR7 lidera festa de campeão do Al Nassr
Capitão da Seleção Nacional aponta «bis» na vitória sobre o Damac (4-1)
DIM
Capitão da Seleção Nacional aponta «bis» na vitória sobre o Damac (4-1)
DIM
Cristiano Ronaldo pegou no tambor e tomou conta da festa de campeão do Al Nassr, num momento arrepiante com os adeptos.
Ao som da batida, o habitual cântico que acontece no fim de todos os jogos do conjunto saudita. Recorde-se que Cristiano Ronaldo apontou um «bis» na vitória por 4-1 sobre o Damac, que confirmou o seu segundo título pelo Al Nassr.
CRISTIANO ON THE DRUMS 🥁#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #LigaSaudita #AlNassr #Damac pic.twitter.com/Wr6eSZmSPH— sport tv (@sporttvportugal) May 21, 2026
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