Cristiano Ronaldo pegou no tambor e tomou conta da festa de campeão do Al Nassr, num momento arrepiante com os adeptos.

Ao som da batida, o habitual cântico que acontece no fim de todos os jogos do conjunto saudita. Recorde-se que Cristiano Ronaldo apontou um «bis» na vitória por 4-1 sobre o Damac, que confirmou o seu segundo título pelo Al Nassr.