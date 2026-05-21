Cristiano Ronaldo pegou no tambor e tomou conta da festa de campeão do Al Nassr, num momento arrepiante com os adeptos.

Ao som da batida, o habitual cântico que acontece no fim de todos os jogos do conjunto saudita. Recorde-se que Cristiano Ronaldo apontou um «bis» na vitória por 4-1 sobre o Damac, que confirmou o seu segundo título pelo Al Nassr.

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