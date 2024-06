Fernando Hierro é o novo diretor desportivo do Al Nassr.

O anúncio foi feito através das redes sociais, com fotografias do antigo internacional espanhol a assinar o contrato e ao lado da camisola do emblema saudita.

Desta forma, junta-se assim a Cristiano Ronaldo, Otavio e Luís Castro, depois de quase seis anos fora do ativo. Recordar que Fernando Hierro desempenhou este mesmo cargo no Málaga e na seleção espanhola, o último dos quais entre 2016/17 e 2017/18.

We are thrilled to announce

The Spanish icon Fernando Hierro, as the new sporting director of AlNassr!



Welcome Fernando 💛 pic.twitter.com/3SvPWywlu1