Arábia Saudita
Há 1h e 16min
Arábia Saudita: João Félix eleito melhor jogador do mês
Avançado do Al Nassr fez quatro golos e uma assistência no período em questão (maio)
DIM
Avançado do Al Nassr fez quatro golos e uma assistência no período em questão (maio)
DIM
João Félix termina a temporada no Al Nassr da melhor forma, com a conquista da Liga Saudita e a atribuição de melhor jogador do mês (maio).
O internacional português fez quatro golos e uma assistência durante o período em questão, com destaque claro para o «hat-trick» apontado ao Al Shabab, na 33.ª jornada da prova.
De resto, esta é a melhor temporada da carreira de João Félix, pelo menos em termos de números. Ao todo, são 26 golos e 18 assistências em 47 jogos pela equipa principal do Al Nassr.
The star of the season. No debate. 💎— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 22, 2026
João Félix ends the season the way he played it… on🔝 pic.twitter.com/mbCJ8CuocO
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