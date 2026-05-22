João Félix termina a temporada no Al Nassr da melhor forma, com a conquista da Liga Saudita e a atribuição de melhor jogador do mês (maio).

O internacional português fez quatro golos e uma assistência durante o período em questão, com destaque claro para o «hat-trick» apontado ao Al Shabab, na 33.ª jornada da prova.

De resto, esta é a melhor temporada da carreira de João Félix, pelo menos em termos de números. Ao todo, são 26 golos e 18 assistências em 47 jogos pela equipa principal do Al Nassr.