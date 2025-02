No primeiro jogo de Ronaldo com 40 anos, o Al Nassr recebeu e venceu o Al Fayha de Pedro Emanuel por 3-0, numa partida a contar para a 19.ª ronda do campeonato saudita.

Numa primeira parte com poucas oportunidades, John Dúran (22m) marcou o primeiro golo da partida, depois de um bom trabalho individual a dar vantagem ao Al Nassr.

Sadio Mané ainda marcou mais um, a passe de Ronaldo, mas o internacional português partiu de posição irregular.

No segundo tempo o Al Fayha até entrou melhor, mas novamente Durán (72m) dilatou o resultado da partida.

Pouco depois, Ronaldo (74m) marcou o primeiro golo desde que fez 40 anos. Depois de um grande sprint, correspondeu ao cruzamento de Boushal e atirou para o fundo das redes.

O resultado não mais se alterou até ao final da partida. O Al Nassr sobe ao terceiro lugar da classificação com 41 pontos, o Al Fayha está no 14.º posto com 16 pontos.