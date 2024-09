O Al Nassr recebeu e venceu o Al Wehda por 2-0, no jogo de abertura da quinta jornada da Liga Saudita.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO.

Cristiano Ronaldo e Otavio foram titulares na formação da casa, que se adiantou no marcador praticamente em cima do intervalo, graças a um excelente golo de Ângelo. Com apenas 19 anos, o jogador que se transferiu do Chelsea para o Al Nassr recebeu de Mané e aplicou um chapéu sensacional ao guarda-redes adversário.

Esta vantagem mínima manteve-se, de resto, até ao segundo tempo, onde acabou por aparecer o inevitável, CR7. Depois de alguns minutos a ouvir o VAR, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e daí, o internacional português não tremeu e finalizou para o fundo da baliza, chegando assim aos 903 golos na carreira.

Com este resultado, o Al Nassr sobe, à condição, ao segundo lugar do campeonato, com 11 pontos, menos um que o Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves (menos um jogo) e mais dois do que o Al Ittihad, também com um jogo a menos.

Veja aqui o golo de Cristiano Ronaldo frente ao Al Wehda: