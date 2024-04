O Al Nassr de Luís Castro, com Otavio a titular, recebeu e venceu o Al Fayha por 3-1, na 28.ª jornada da Liga Saudita.

Sem Cristiano Ronaldo (que cumpriu um dos dois jogos que tem de castigo), os comandados do técnico luso entraram mal no encontro e logo aos seis minutos, Fashion Sakala aproveitou alguma passividade na defesa do Al Nassr e atirou para o fundo da baliza.

Apesar de ter sido a grande figura do encontro, Sadio Mané até desperdiçou uma grande penalidade, a fechar o primeiro tempo.

Já no segundo tempo e com maior ascendente no encontro, o Al Nassr conseguiu dar a volta ao marcador. Na sequência de um pontapé de canto cobrado por Alex Telles, Al Amri foi às alturas cabecear para o 1-1.

Nem quatro minutos tinham passado e já os comandados de Luís Castro passavam para a frente do encontro. Destaque para a assistência do internacional português, Otavio e o golo de Sadio Mané. O ex-Liverpool mostrou-se em grande plano na reta final do jogo e aos 82 minutos tirou um coelho da cartola e atirou rasteiro, fora do alcance de Stojkovic, antigo guardião do Sporting.

Até final, destaque para um momento de alguma tensão que envolveu alguns jogadores, entre eles Otavio e que terminou com o cartão vermelho direto para Sakala, após agredir o ex-FC Porto.

Com este resultado, o Al Nassr somou a quinta vitória consecutiva para o campeonato e mantém o segundo lugar, com 68 pontos, muito longe do líder, Al Hilal, que tem 77 e ainda menos um jogo disputado.