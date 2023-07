A FIFA proibiu o Al Nassr de inscrever jogadores devido a dívidas por liquidar. A informação está a ser avançada por órgãos de informação internacionais, que citam um porta-voz do organismo que tutela o futebol a nível mundial.

«As proibições relevantes serão levantadas imediatamente assim que a liquidação das dívidas for confirmada pelos credores envolvidos», explicou fonte da FIFA à agência Reuters.

De acordo com alguma imprensa, a sanção aplicada à equipa de Cristiano Ronaldo e de Luís Castro deve-se a uma dívida relacionada com a transferência do avançado nigeriano Ahmed Musa do Leicester para os sauditas em 2018. Se o pagamento não for efetuado, o Al Nassr arrisca-se a ficar impedido de inscrever jogadores contratados por um período que pode chegar às três temporadas.