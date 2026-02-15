Arábia Saudita
Há 14 min
FOTO: peixe à refeição deixa Jorge Jesus com «saudades» de Portugal
Técnico do Al Nassr partilha fotografia de um almoço especial em dia de folga na Arábia
DIM
Após mais um triunfo importante do Al Nassr para as contas da Liga Saudita, este domingo foi dia de folga e de «matar» saudades de Portugal... ou nem tanto.
Isto porque Jorge Jesus partilhou uma fotografia de um almoço especial, ainda que o peixe que comeu não fosse apanhado no mar português. Juntamente com o técnico surge o sobrinho de JJ e ainda Tuck, membro do staff da formação saudita.
Veja aqui a publicação de Jorge Jesus:
