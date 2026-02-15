Após mais um triunfo importante do Al Nassr para as contas da Liga Saudita, este domingo foi dia de folga e de «matar» saudades de Portugal... ou nem tanto.

Isto porque Jorge Jesus partilhou uma fotografia de um almoço especial, ainda que o peixe que comeu não fosse apanhado no mar português. Juntamente com o técnico surge o sobrinho de JJ e ainda Tuck, membro do staff da formação saudita.

Veja aqui a publicação de Jorge Jesus: