Hat-trick de João Félix, penálti de Ronaldo e Al Nassr entra com goleada na liga
Triunfo por 5-0 da equipa treinada por Jorge Jesus, ante o Al Taawoun, na primeira jornada
João Félix fez hat-trick e Cristiano Ronaldo marcou de penálti na entrada a ganhar do Al Nassr, treinado por Jorge Jesus, na liga saudita 2025/26: 5-0 na visita ao Al Taawoun, com quatro dos cinco golos a terem marca portuguesa e o outro, de Kingsley Coman, a ter assistência… do guarda-redes!
Em estreia na liga saudita, depois de ter feito os dois primeiros jogos pelo Al Nassr na Supertaça, João Félix inaugurou o marcador aos sete minutos, fazendo o único golo da primeira parte. Ângelo Gabriel fez um cruzamento rasteiro atrasado, do lado esquerdo, para João Félix, na área, de primeira, rematar de pé esquerdo, fazendo a bola entrar junto ao poste mais distante da baliza.
O 1-0 de João Félix:
João Félix estreia-se a marcar na Liga Saudita
Na segunda parte, o Al Nassr resolveu praticamente o jogo com dois golos em dois minutos. Aos 54, de penálti, a castigar mão na bola de um jogador do Al Taawoun, Cristiano Ronaldo fez o 2-0, com um remate de pé direito, rasteiro, para a direita do guarda-redes Abdulquddus Atiah, que se atirou para o lado contrário. O português fez o seu golo 940 na carreira. No minuto seguinte, o guarda-redes do Al Nassr, Nawaf Al Aqidi, pontapeou a bola quase de área a área e Coman, depois de a bola bater na relva perto da área contrária e já com dois adversários batidos em velocidade, cabeceou em “chapéu” à saída de Atiah, fazendo o 3-0.
O golo de penálti de Ronaldo:
CR7 aumentou a vantagem do Al-Nassr
O quarto golo do Al Nassr foi o bis de João Félix, aos 67 minutos. O português, servido por Sadio Mané numa jogada da esquerda para o meio, rematou forte de pé direito, em zona frontal, para o 4-0.
Aos 87 minutos, João Félix fechou as contas da vitória, com o seu hat-trick, num lance que acabou confirmado pela tecnologia da linha de golo. Ronaldo trabalhou na área, rematou, a bola desviou num adversário, ganhou altura, bateu na barra e sobrou para Félix, que rematou na pequena área, perante o guarda-redes e um adversário: a bola bateu no braço deste, tendo o árbitro apontado logo de seguida para o relógio, indicando que a bola entrou totalmente.
O Al Nassr junta-se a Al Hilal, Al Ettifaq, Al Ahli e Al Khaleej nas equipas com três pontos, liderando pela diferença de golos.