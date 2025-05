Fernando Hierro, diretor desportivo do Al Nassr, garantiu em conferência de imprensa que o clube está a trabalhar para garantir a renovação com Cristiano Ronaldo.

O internacional português tem contrato com o clube até 30 de junho e o dirigente espanhol recusou a ideia de que o avançado não continue no clube na próxima temporada.

«É importante destacar o que o Cristiano significa para a Liga Saudita, o que significa para o país e a imagem do mesmo a nível mundial. É um fenómeno e teve a vontade de vir para a Arábia Saudita e abrir o país para o mundo. Abriu todas as portas», começou por referir.

«O Cristiano agora está focado na Seleção Nacional e tem contrato com o Al Nassr até 30 de junho. Sei que vai continuar a trabalhar e espero que ambas as partes se entendam, porque quem manda está a fazer de tudo para renovar com ele. Sinto que tudo isto é muito importante para ele.»

Estas declarações fazem mais sentido quando analisadas em parceria com uma notícia desta quinta-feira da agência France Press, a qual cita uma fonte do Al Nassr a garantir que as negociações com Ronaldo «estão difíceis» e se tornaram um assunto de estado.

Estão a ser lideradas pelo Fundo Soberano, que tenta de todas as maneiras convencer o jogador a ficar e inclusivamente lhe terá oferecido a possibilidade de jogar o Mundial de Clubes pelo Al Hilal.