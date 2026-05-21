Em declarações à Sport TV após sagrar-se campeão saudita pelo Al Nassr, Jorge Jesus revela ter «mágoa» de não ter ganho a Liga Turca pelo Fenerbahçe e revela que pode ser uma possibilidade em cima da mesa, agora que vai deixar o futebol saudita. Além disso, o técnico descarta um eventual regresso ao Benfica, sobretudo pela questão financeira:

Regresso ao Benfica é uma possibilidade?

«Vamos imaginar que eu regressava a Portugal, que é impossível. Só o faria por uma questão desportiva, porque em termos financeiros não há hipótese. Ganhei muitos títulos pelo Benfica, mas nunca tive um estádio inteiro a cantar o meu nome. Isso aconteceu no Fenerbahçe, no Flamengo e aqui na Arábia. Regressar ao Benfica está fora de questão. O Benfica é um grande clube, tenho muito orgulho de ter treinado o Benfica, sou o treinador com mais títulos no Benfica, mas está fora de questão regressar.»

«Mágoa» por não ter vencido a Liga da Turquia pelo Fenerbahçe

«O único clube onde não fui campeão mas ganhei a Taça foi o Fenerbahçe. Tenho uma história para acabar no Fenerbahçe, se calhar. É uma das possibilidades que tenho, vou pensar. Regressar à Europa seria impossível porque não há nenhum clube na Europa com capacidade para me pagar o que recebo na Arábia Saudita. É verdade que não vou continuar na Arábia, mas vamos ver qual será o meu novo projeto. A minha paixão pelo futebol continua. Isto é a minha vida.»

Ser substituído por Guardiola no Al Nassr era um orgulho?

«Ele é que tem de ter orgulho em me vir substituir a mim.»