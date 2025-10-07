Jorge Jesus, treinador do Al Nassr, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia «Portugal Football Globes 2025»:

Mudança de Félix para o Al Nassr

«O João Félix é um grande jogador. Neste interregno da carreira, quem acreditou nele e o queria muito era o Bruno Lage e eu. É um jogador cheio de talento e que escolheu o melhor campeonato. Foi em Portugal que fiquei conhecido para o futebol mundial, mas o saudita dá para 50 países. Ele escolheu um campeonato muito mais forte e muito mais competitivo do que o campeonato português.»

Ligação de Félix com Ronaldo na Seleção

«O Roberto Martínez está a ser inteligente. Logo no primeiro jogo, pôs o Félix e o Cristiano a jogar juntos, como faz com outros elementos de outros clubes. As seleções vivem muito dos clubes onde os jogadores estão e os selecionadores não têm muito tempo para trabalhar esses jogadores. O Cristiano é um jogador à parte em tudo, desportivamente e como homem. Tem uma inteligência fora do futebol.»

Interesse em assumir a Seleção Nacional?

«Neste momento estou concentrado no meu projeto no Al Nassr. Estou lá porque o José Semedo e o Cristiano me deram este desafio e agora é só nisto que eu penso.»