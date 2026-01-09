Jorge Jesus aborda pela primeira vez o interesse de «clubes europeus» na contratação de Wesley.

Após a derrota frente ao Al Quadisiya, o técnico do Al Nassr garante que não é uma «surpresa» que o avançado brasileiro de 20 anos tenha mercado e deixa elogios à capacidade que o jogador tem no um para um, ainda que a produtividade não chegue ao nível de Sadio Mané, ausente por estar na CAN.

«Acreditamos no potencial do Wesley, e não é surpresa que os clubes europeus estejam interessados ​​nele. Encontrei uma solução no Wesley após a ausência do Mané. A produtividade não chega ao nível do Mané, mas é rápido e forte no um para um, e é um dos jogadores estrangeiros do Al Nassr que pode ser negociado neste mercado de transferências», refere.

Recorde-se que Wesley está a ser negociado pelo Benfica neste mercado de janeiro, sendo que os sauditas pedem entre 10 a 15 milhões de euros pelo passe do jogador.