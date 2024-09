Luís Castro deixou uma mensagem aos adeptos do Al Nassr, praticamente um dia depois de ter sido despedido do comando técnico da equipa saudita.

Através das redes sociais, o treinador português aproveitou para agradecer o apoio que sempre sentiu no clube, não só dos fãs, mas também de quem «trabalhou diariamente» ao seu lado.

Recorde-se que Luís Castro rumou ao Al Nassr no verão de 2023, quando era líder do Brasileirão, ao serviço do Botafogo. Pela equipa da Arábia Saudita conquistou apenas uma Taça da União das Associações de Futebol Árabe.

Veja aqui a mensagem deixada por Luís Castro: