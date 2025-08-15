Arabia Saudita
OFICIAL: Coman é reforço do Al Nassr até 2028
Avançado francês junta-se a Ronaldo e companhia depois de 10 temporadas no Bayern Munique
O Al Nassr anunciou esta sexta-feira a contratação de Kingsley Coman até 2028.
O jogador francês junta-se a Ronaldo, Otávio e Jesus no clube saudita depois de 10 temporadas nos alemães do Bayern Munique.
Na última temporada, Coman foi opção em 45 jogos tendo marcado por nove ocasiões e assistido por cinco vezes.
Coman venceu todos os campeonatos nacionais nos clubes que representou: PSG, Juventus e por último, a formação bávara.
