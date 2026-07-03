O Al Nassr anunciou que chegou a acordo com Ange Postecoglou para o cargo de treinador principal.

O técnico australiano assinou um contrato válido por duas temporadas e vai comandar a equipa de Ronaldo e João Félix, que conquistou o título saudita na temporada transata.

Postecoglou, de 60 anos, estava sem treinar desde que deixou o Nottingham Forest, onde esteve durante oito jogos em 2025/26 sem alcançar qualquer triunfo.

No currículo, o australiano conta com vários títulos pelas passagens entre a Austrália, Japão, Escócia e Inglaterra, com destaque para a Liga Europa conquistada ao comando do Tottenham, em 2024/25.

De recordar, Jorge Jesus foi o último treinador no Al Nassr e saiu no final da conquista do campeonato saudita.

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