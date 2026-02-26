Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque na 11.ª vitória consecutiva do Al Nassr para todas as competições, mas há um gesto que se tornou viral nas redes sociais... e surge em jeito de «provocação» a Rúben Neves.

Ora, o capitão da Seleção Nacional marcou de penálti frente ao Al Hajma e festejou com a imitação de um gesto de um basquetebolista. Este momento surge no dia seguinte às declarações o médio do Al Hilal, que falou em jogadores na Liga Saudita que jogam «basquetebol e andebol dentro da área», sendo que esses gestos não resultam em grandes penalidades.

«Esta é uma das únicas ligas no mundo em que quatro equipas estão a lutar pelo título, mas precisamos que todas as equipas estejam ao mesmo nível. O que vemos em alguns jogos e noutros é completamente diferente. Vejo jogadores quase a jogar basquetebol e andebol dentro da área, o árbitro vai ao monitor e não marca penálti», refere.

Assista aqui ao momento com Ronaldo: