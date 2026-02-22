Arábia Saudita
Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»
Internacional português aborda futuro e diz estar «muito feliz» ao serviço do Al Nassr
Cristiano Ronaldo diz «pertencer» à Arábia Saudita e confessa querer continuar a jogar no país.
O internacional português confessa ter sido muito bem recebido, sendo que representa o Al Nassr desde janeiro de 2023 e já soma 118 golos pela equipa principal. Recorde-se que o clube regressou, este sábado, à liderança da Liga Saudita, ultrapassando o Al Hilal de Ruben Neves.
«Estou muito feliz. Como já disse muitas vezes, eu pertenço à Arábia Saudita. É um país que me recebeu muito bem e à minha família. Quero continuar aqui. Nós fazemos o nosso trabalho, colocamos pressão nos adversários e vamos ver o que acontece no fim da época», afirmou
Assista aqui às declarações de Cristiano Ronaldo:
