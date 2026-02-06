Os adeptos do Al Nassr não deixaram passar em claro a ausência de Cristiano Ronaldo pelo segundo jogo consecutivo e prepararam uma coreografia, ao minuto sete do encontro diante do Al Ittihad.

Por todo o estádio, cartazes com o nome e o número do internacional português foram erguidos pelos adeptos, que entoaram ainda em alto e bom som o nome do camisola sete do Al Nassr.

Assista aqui ao momento com os adeptos do Al Nassr: