Arábia Saudita
Há 14 min
VÍDEO: adeptos do Al Nassr erguem cartazes com o nome de CR7
Momento aconteceu durante o sétimo minuto do jogo frente ao Al Ittihad
DIM
Momento aconteceu durante o sétimo minuto do jogo frente ao Al Ittihad
DIM
Os adeptos do Al Nassr não deixaram passar em claro a ausência de Cristiano Ronaldo pelo segundo jogo consecutivo e prepararam uma coreografia, ao minuto sete do encontro diante do Al Ittihad.
Por todo o estádio, cartazes com o nome e o número do internacional português foram erguidos pelos adeptos, que entoaram ainda em alto e bom som o nome do camisola sete do Al Nassr.
Assista aqui ao momento com os adeptos do Al Nassr:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS