O Al Nassr entrou este sábado em campo para defender a liderança da Liga saudita. Num duelo entre treinadores portugueses, a equipa de Ronaldo, Félix e Jorge Jesus mediu forças com o Al Fayha de Pedro Emanuel.

Num jogo em que Ronaldo falhou um penálti – e acabou por sair com queixas – o Al Nassr venceu (3-1) depois de ter entrado a perder.

O jogo, desde o início, não correu de feição para o Al Nassr. Logo aos 11 minutos, Cristiano Ronaldo teve uma oportunidade de ouro para adiantar a equipa no marcador. Mas, desta vez, acabou por fazer algo pouco comum: falhar uma grande penalidade.

Da marca dos 11 metros, Cristiano conseguiu enganar o guarda-redes, que foi para o lado contrário. Só não enganou... o poste. A bola desviou ainda no poste esquerdo e seguiu para fora. Ronaldo nem queria acreditar.

De resto o jogo teve poucas – ou quase nenhumas – grandes oportunidades de golo. Apesar da supremacia do Al Nassr na posse de bola, não se traduzia em jogadas de perigo.

Quando tudo indicava um nulo ao intervalo, surgiu um balde de água fria para Jorge Jesus. Numa tentativa de atacar rapidamente, Bento serviu Iñigo Martínez, que perdeu a bola. O Al Fayha aproveitou e surpreendeu tudo e todos.

Ataque, realizado pelo lado direito, terminou com um autogolo. A bola foi cruzada, de forma rasteira, para o centro da área. Abdulelah Al Amri acabou por desviar para a própria baliza ao tentar cortar.

As equipas foram, portanto, para os balneários com surpresa no marcador.

No segundo tempo, o Al Nassr tentou de tudo para empatar a partida. Foi preciso esperar, mas o golo da equipa de Jorge Jesus lá surgiu. Coman desmarcou-se pelo lado esquerdo e serviu Mané, que encostou para o empate.

A cambalhota no marcador surgiu depois, com autogolo do guarda-redes do Al Fayha. Na sequência de canto, João Félix atirou um remate potente à entrada da área. A bola acertou em cheio no poste e embateu em Mosquera antes de entrar.

Após o golo, Cristiano Ronaldo saiu do jogo com queixas. Quem substituiu o capitão, Al Hamdan, teve ainda a oportunidade de fazer o gosto ao pé.

O avançado saudita recebeu a bola em ótima posição, desviou do guarda-redes e atirou para o terceiro do Al Nassr (85m).

Com esta vitória (3-1), o Al Nassr mantem-se líder da Liga saudita com 61 pontos - a dois do Al Ahli e a três do Al Hilal.

OUTROS JOGOS

O Neom, de Luís Maximiniano, perdeu na receção ao Al Kholood (2-1). O português ex-Sporting foi titular. Hattan Bahebri bisou (4m e 39m) pelo Al Kholood. O francês Rayane Messi marcou pelo Neom.

O Al Najma, de Guga, perdeu (3-1) com o Al Okhdood. O português foi titular e viu Lazaro a marcar pelo Al Najma. Al Abbas (14m), Bassogog (65m) e Nguen (90+2m) fizeram os golos que deram o triunfo ao Al Okhdood.

Já o Al Qadisiya recebeu o Al Taawon, com o resultado a fixar-se no 1-1. Mateo Retegui, ex-Atalanta, marcou para a equipa da casa (45+4m). Petkov marcou pelo Al Taawon (17m).

