À procura de dar continuidade à série de cinco vitórias consecutivas, o Al Nassr recebeu o Al Ittihad e venceu por 2-0, mantendo assim um ponto de diferença para o Al Hilal, líder da Liga Saudita.

Face à ausência de Cristiano Ronaldo pelo segundo jogo consecutivo, o Al Nassr alinhou sem um avançado fixo e com João Félix no onze inicial. Do outro lado, o Al Ittihad teve Danilo Pereira de início, sendo que o duelo entre portugueses se estendia para fora das quatro linhas, com um Jorge Jesus vs Sérgio Conceição.

Os primeiros largos minutos de jogo ficaram marcados por uma enorme passividade em termos ofensivos, com sucessivos passes falhados e poucas ocasiões de golo. O primeiro lance de real perigo surgiu à passagem da meia hora de jogo, quando Diaby teve tempo e espaço para almejar a baliza de Bento, mas viu o guardião evitar com sucesso o 1-0.

Pouco depois, o Al Nassr esteve perto de chegar ao golo, só que Rajkovic também se mostrou a um bom nível, evitando com o pé um golo que seria procedido de alguma sorte, já que a bola rematada por Brozovic sofreu um desvio num defesa. Desta forma, o nulo manteve-se até ao intervalo e com tudo em aberto para os segundos 45 minutos.

No regresso dos balneários, João Félix esteve em destaque e por pouco não deu vantagem ao conjunto da casa. Os minutos iniciais do segundo tempo foram ativos, mas rapidamente tudo voltou à estaca zero. Foi preciso uma grande penalidade para desbloquear o encontro.

Dentro dos últimos minutos, um braço na bola permitiu a Sadio Mané assumir a marcação do castigo máximo e colocar o Al Nassr em vantagem, com um remate indefensável para o guardião.

Jorge Jesus respirava de alívio no banco de suplentes e melhor ficou com o golo decisivo apontado por Ângelo. Num contra-ataque absolutamente letal, o avançado brasileiro assumiu a responsabilidade e finalizou para o 2-0, com um festejo muito especial.

Já depois de terem sido erguidos cartazes com o nome e o número de Cristiano Ronaldo, o autor do segundo golo festejou como o internacional português e fez as delícias dos adeptos.