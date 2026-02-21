Cristiano Ronaldo somou mais dois golos para a perseguição ao número 1.000 e ajudou o Al Nassr a golear o Al Hazem por 4-0, no encontro deste sábado.

Num jogo dominado praticamente na íntegra pela equipa da casa, o primeiro golo surgiu aos 13 minutos e por intermédio do capitão da Seleção Nacional. Dentro da área, o internacional português recebeu de Coman e finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Assista aqui ao primeiro golo de CR7:

Seguiu-se mais um golo para o Al Nassr, com João Félix a assistir o internacional francês, que concluiu com sucesso o lance do 2-0 para o conjunto da casa.

Esta diferença no marcador manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo trouxe a dupla machadada final nas aspirações dos visitantes. Ângelo atirou para o 3-0 aos 77 minutos, sendo que bastaram apenas mais dois minutos para Cristiano Ronaldo voltar a fazer o gosto ao pé.

O «bis» do avançado português coloca-o na marca dos 964 golos na carreira e está agora a 36 de atingir a marca tão desejada.

Assista aqui ao segundo golo de Cristiano Ronaldo:

Além disso, este triunfo do Al Nassr faz com que assuma a liderança da Liga Saudita, agora com apenas um ponto de vantagem para o Al Hilal de Ruben Neves, que soma 54 pontos.