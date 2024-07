O Al Nassr prepara a nova época em Portugal, mais concretamente no Algarve, mas ainda sem Cristiano Ronaldo (que está de férias). Nesta sexta-feira, os sauditas tiveram um jogo particular com o Marítimo ganho por 1-0.

O único golo do jogo, disputado à porta fechada, em Lagoa, foi assinado pelo brasileiro Alex Telles, que atuou pelo FC Porto. E que golo. Num livre direto digno de Playstation, introduziu a bola na baliza do Marítimo, aos 22 minutos.

Um lance que deverá recordar os adeptos do FC Porto de alguns golos marcados de livre direto pelo internacional brasileiro, especialista neste tipo de lances.

Otávio foi titular pela equipa de Luís Castro, que jogou quase exclusivamente com atletas sauditas. O Al Hilal joga com o Farense neste sábado.