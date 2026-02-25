E vão 11 vitórias consecutivas para o Al Nassr, de regresso à liderança isolada da Liga Saudita, após uma goleada no reduto do Al Najma (5-0).

Na deslocação ao reduto do Al Najma, Jorge Jesus voltou a colocar Cristiano Ronaldo e João Félix no onze inicial, sendo que o capitão da Seleção nacional precisou apenas de sete minutos para fazer o 1-0. Chamado a rever as imagens no monitor, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e daí, CR7 (ou «CR965») não vacilou.

O primeiro tempo de feição ao Al Nassr, que à passagem da meia hora de jogo chegou ao segundo. Na sequência de um lance coletivo muito bem construído pelos visitantes, Coman recebeu a bola na área e atirou para o fundo da baliza.

Melhor só mesmo o que aconteceu aos 42 minutos, no lance mais caricato do jogo e certamente no «top» de toda a época na Arábia Saudita. Com tempo e espaço para rematar de fora da área, Iñigo Martínez tentou a sorte de meia distância e beneficiou de um autêntico «frango» do guarda-redes, recém-entrado após lesão de Victor Braga.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com o 4-0 a favor do Al Nassr. Após ter feito o gosto ao pé, Cristiano Ronaldo inverteu os papéis e assistiu Sadio Mané para o golo da tranquilidade e do início de uma goleada no King Abdullah Sports City Stadium.

A dupla lusa deixou o campo cinco minutos depois e foi já no banco de suplentes que viram a equipa chegar à mão cheia de golos, através do protagonista do terceiro golo. Na sequência de um pontapé de canto, Iñigo Martínez foi às alturas desviar de forma subtil para o fundo da baliza e confirmar o 5-0 final.

Com este resultado, o Al Nassr sobe à liderança da Liga Saudita, com 58 pontos e uma vantagem de dois sobre o Al Ahli e três para o Al Hilal de Rúben Neves.