Arábia Saudita
Há 1h e 13min
VÍDEO: «bicicleta» de Ronaldo votada melhor golo do ano na Arábia
Internacional português contribuiu para a vitória do Al Nassr frente ao Al Khaleej, em novembro de 2025
DIM
Internacional português contribuiu para a vitória do Al Nassr frente ao Al Khaleej, em novembro de 2025
DIM
Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus viveram uma época de sonho no futebol saudita, ao sagrarem-se campeões nacionais, mas o capitão da Seleção Nacional não fica por aí.
Isto porque, esta terça-feira, viu o pontapé de bicicleta em novembro do ano passado ser considerado o melhor da temporada. Recorde-se que este momento aconteceu na goleada do Al Nassr frente ao Al Khaleej (4-1).
Recorde aqui o golaço de Cristiano Ronaldo:
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