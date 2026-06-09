Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus viveram uma época de sonho no futebol saudita, ao sagrarem-se campeões nacionais, mas o capitão da Seleção Nacional não fica por aí.

Isto porque, esta terça-feira, viu o pontapé de bicicleta em novembro do ano passado ser considerado o melhor da temporada. Recorde-se que este momento aconteceu na goleada do Al Nassr frente ao Al Khaleej (4-1).

Recorde aqui o golaço de Cristiano Ronaldo: