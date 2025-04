O Al Nassr venceu o Damac por 3-2, no encontro da 29.ª jornada da Liga Saudita, mantendo assim a terceira posição da tabela classificativa.

Cristiano Ronaldo não integrou as opções de Stefano Pioli para o encontro desta terça-feira, sendo que Otávio foi suplente utilizado. Logo nos primeiros minutos, o conjunto da casa colocou-se em vantagem, graças ao golo de Ramzi Solan.

Do outro lado, um lance algo atabalhoado dentro da área do Damac terminou com o empate do Al Nassr, graças ao pontapé certeiro de Laporte. A bola acabou por cair nos pés do central espanhol, que atirou para o fundo da baliza.

Assista aqui ao golo apontado por Aymeric Laporte:

Ora, este resultado manteve-se até ao intervalo e só sofreu alterações já a meio do segundo tempo. A assistência saiu dos pés do internacional português (Otávio), que descobriu Al Hassan no interior da área e um remate colocado terminou com o 2-1.

Veja aqui o golo de Al Hassan:

Pouco depois, nova resposta do Damac e novo empate no duelo entre equipas separadas por quase 30 pontos na classificação. Stanciu aproveitou da melhor forma o passe do companheiro de equipa e atirou para o 2-2.

Só que a verdadeira emoção ficou guardada para o período de compensação da segunda parte, quando Al Ghannam beneficiou de um lance muito confuso dentro da área do Damac e finalizou de primeira, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Assista ao golo apontado por Al Ghannam:

Com este resultado, o Al Nassr mantém a terceira posição da Liga Saudita (60 pontos) e está agora a dois pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves. O Al Ittihad é líder, com 68 pontos.