O Al Nassr deslocou-se até ao reduto do Al Hilal e venceu por 2-1, num dérbi de Riade que teve emoção até ao apito final do árbitro.

Cristiano Ronaldo foi titular na equipa visitante, que dominou praticamente todo o primeiro tempo, e foi com alguma naturalidade que chegou ao intervalo em vantagem, graças ao golo de Al Hassan.

Na sequência de um pontapé de canto estudado, a bola chegou até ao pé direito do saudita, que teve tempo e espaço para rematar de forma espetacular para o fundo da baliza de Bono. O guardião marroquino bem se esticou, mas não conseguiu evitar o 1-0 do Al Nassr.

Ora, melhor do que terminar a primeira parte a marcar, só mesmo começar a segunda da mesma forma. Um lance coletivo muito bem desenhado por Mané terminou com a finalização certeira de Cristiano Ronaldo. São já 930 golos para o internacional português, que continua a perseguição até à marca redonda dos 1.000.

No Kingdom Arena, os adeptos puxavam pela equipa da casa e esse apoio resultou em golo, já em cima do minuto 63. Outra vez as bolas paradas a fazerem a diferença e após um pontapé de canto, Al Bulayhi surgiu no sítio certo para finalizar para o 2-1.

Só que com o jogo muito partido, os golos podiam cair para qualquer uma das equipas e o terceiro do Al Nassr acabou por chegar, após uma falta cometida dentro da área adversária.

Após rever as imagens no monitor, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e Cristiano Ronaldo encarregou-se de colocar pela segunda vez o nome na lista de marcadores. A bola foi para o meio da baliza e CR7 chegou aos 931 golos.

Com este resultado, o Al Nassr somou a segunda vitória consecutiva e atingiu a marca dos 54 pontos, ficando a três do Al Hilal. Em caso de vitória, o Al Ittihad fica ainda mais isolado na liderança do campeonato saudita.