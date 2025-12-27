Cristiano Ronaldo e João Félix foram decisivos para a vitória do Al Nassr, a décima em dez jogos para a Liga Saudita, sobre o Al Okhdood (3-0).

Os internacionais portugueses foram titulares no conjunto orientado por Jorge Jesus, que teve um primeiro tempo de claro ascendente. Nota para a utilização (de início) de Wesley, atualmente em conversações com o Benfica para uma saída no mercado de janeiro.

À passagem da meia hora, CR7 concluiu um pontapé de canto muito bem executado pelo Al Nassr e fez o primeiro para o líder da prova. Na sequência da bola parada, Al Amri desviou para o segundo poste e lá apareceu o desvio certeiro de Ronaldo.

Melhor só mesmo o que aconteceu em cima do intervalo, quando o camisola sete fez o que melhor sabe... mas com nota artística.

Brozovic invadiu a área do Al Okhdood e cruzou rasteiro para a zona onde apareceu o avançado luso. De calcanhar, CR7 finalizou para o 2-0 e transformou a vantagem do Al Nassr em algo bem mais confortável para os segundos 45 minutos.

O segundo tempo ficou marcado pelo domínio ainda mais acentuado da equipa da casa, que apenas não viu a vantagem ser ampliada aos 66 minutos porque Cristiano Ronaldo teve o «hat-trick» anulado devido a um fora de jogo no início da jogada.

Só que acabou por estar nos pés de João Félix o terceiro e decisivo golo do Al Nassr, a passe de Boushal. Este triunfo serve para segurar a liderança invicta da Liga Saudita, com os mesmos três pontos de vantagem sobre o Al Hilal de João Cancelo e Rúben Neves.