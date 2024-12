O Al Ittihad recebeu e venceu o Al Nassr por 2-1, num jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga Saudita.

Perante uma excelente moldura humana em Jeddah, a primeira parte teve muito pouca história e as oportunidades (reais) de golo também foram escassas.

Cristiano Ronaldo e Otávio integraram o onze inicial do Al Nassr, que procurava reduzir distâncias para o adversário e líder do campeonato saudita, com oito pontos de diferença entre ambas as equipas.

O principal destaque nos primeiros 45 minutos esteve no pé direito de Karim Benzema, que num lance de contra-ataque recebeu o esférico à entrada da área e rematou de primeira para uma bela intervenção de Bento.

A segunda parte nada teve a ver com a primeira e o conjunto da casa chegou ao golo em cima do minuto 55 através do suspeito do costume. Após um contra-ataque conduzido de forma sublime pelo lado direito, o internacional francês surgiu dentro da área e finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza.

Ainda assim, a resposta do Al Nassr demorou praticamente um minuto a chegar e só podia ter chegado pelos pés de Cristiano Ronaldo. Depois de um corte sublime de Danilo Pereira, o internacional português apareceu solto de marcação dentro da área e só teve de encostar para o 1-1.

Cristiano Ronaldo, o homem das reviravoltas, não permitiu que a equipa tivesse a perder mais do que um minuto e igualou o marcador 🐐#sporttvportugal #SAUDInasporttv #AlIttihad #AlNassr #BetclicSaudita pic.twitter.com/Td0BDEFwEt — sport tv (@sporttvportugal) December 6, 2024

A partir daqui o jogo aqueceu, Otávio «pegou-se» com Danilo e Benzema pelo meio e o conjunto da casa acabou por ser mais feliz, ao concretizar a última oportunidade de real perigo junto de cada uma das balizas.

Do lado esquerdo do ataque, Bergwijn recebeu o esférico e executou o seu habitual movimento de fora para dentro, acabando por rematar completamente fora do alcance de Bento.

Com este resultado, o Al Ittihad mantém-se na liderança do campeonato saudita com 36 pontos e tem agora mais 11 do que o Al Nassr, quarto classificado e com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos para a prova.