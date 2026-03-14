O encontro de juvenis entre Al Nassr e Al Hilal ficou marcado por um momento de alguma tensão com Cristianinho e em causa esteve... uma substituição.

No momento em que a placa subiu, o árbitro pediu ao avançado português para sair pela linha lateral mais próxima, mas Cristianinho não o fez. Um jogador do Al Hilal acabou por tentar forçá-lo a sair pela zona referida e recebeu um «chega para lá». Tudo terminou com um cartão amarelo mostrado ao filho de CR7, que deixou o relvado de forma tranquila e com uma troca de sorrisos com o treinador.

Assista aqui ao momento: