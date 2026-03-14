Arábia Saudita
Há 1h e 28min
VÍDEO: Cristianinho é empurrado e vê amarelo durante substituição
Momento aconteceu no jogo entre Al Nassr e Al Hilal nos juvenis
DIM
Momento aconteceu no jogo entre Al Nassr e Al Hilal nos juvenis
DIM
O encontro de juvenis entre Al Nassr e Al Hilal ficou marcado por um momento de alguma tensão com Cristianinho e em causa esteve... uma substituição.
No momento em que a placa subiu, o árbitro pediu ao avançado português para sair pela linha lateral mais próxima, mas Cristianinho não o fez. Um jogador do Al Hilal acabou por tentar forçá-lo a sair pela zona referida e recebeu um «chega para lá». Tudo terminou com um cartão amarelo mostrado ao filho de CR7, que deixou o relvado de forma tranquila e com uma troca de sorrisos com o treinador.
Assista aqui ao momento:
RELACIONADOS
II Liga: Paços bate Benfica B e sai da zona dos «aflitos»
VÍDEO: Sp. Braga exibe «Muralha da Liberdade» no exterior da Pedreira
Sporting: Samuel Justo integrado na preparação para a Champions
Barcelona: Gavi regressa aos convocados seis meses depois
Sotiris Silaidopoulos: «Não sou ingénuo, a tempestade ainda não passou»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS