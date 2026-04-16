Cristiano Ronaldo foi titular e saiu em cima do minuto 90 frente ao Al Ettifaq, no encontro desta quarta-feira, mas os motivos da substituição não foram os melhores.

Na conferência após o triunfo por 1-0, na 29.ª jornada da Liga Saudita, Jorge Jesus explicou que o capitão da Seleção Nacional se sentiu mal do estômago e acabou por vomitar no balneário, não tendo depois regressado para aplaudir os adeptos juntamente com a restante equipa do Al Nassr.

«Ao intervalo, o Cristiano já era para nem entrar. Estava a sentir-se mal do estômago, mal disposto, e quando o tirei foi logo para o balneário e vomitou. Por muitos anos que tenhamos de futebol, o estado emocional também conta. Sentimos que estamos cada vez mais perto da meta e é por isso que não esteve com a equipa no fim do jogo, estava no balneário», explica.

Assista aqui à substituição de Cristiano Ronaldo.

#Ronaldo ♬ DÁKITI - Bad Bunny & Jhayco @maisfutebol Cristiano Ronaldo jogou esta quarta-feira em dificuldades, devido a dores de estômago. O português queixou-se ainda antes do início do jogo e acabou por ser substituído já muito perto do fim, seguindo diretamente para o balneário. Segundo Jorge Jesus, tinha ido vomitar. Apesar das dificuldades, Ronaldo ainda esteve na origem do golo da vitória. #Cristiano

Recorde-se que o Al Nassr somou a 17.ª vitória consecutiva para todas as competições e leva seis pontos de vantagem para o segundo classificado do campeonato, a apenas cinco jornadas do fim.