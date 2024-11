Ainda sem derrotas no campeonato, Al Nassr e Al Hilal empataram a um golo, no dérbi da cidade de Riade. As duas equipas entraram em campo com objetivos diferentes e com três portugueses em campo.

Cristiano Ronaldo e Otávio integraram as escolhas de Stefano Pioli e João Cancelo esteve no onze inicial de Jorge Jesus. Recorde-se que Rúben Neves não entrou mas contas por estar lesionado e Neymar não está inscrito na Liga Saudita.

Ora, a jogar em casa, o Al Nassr não podia ter pedido um melhor arranque no encontro, já que bastou apenas um minuto para se colocar a vencer. Uma recuperação de bola lançou o contra-ataque de Otávio e após passe do internacional português, Talisca finalizou de pé direito, para o fundo da baliza.

Os primeiros minutos do encontro foram absolutamente frenéticos, ainda que o resultado não tenha sofrido qualquer alteração até ao intervalo. Destaque claro para Al Dawsari, jogador do Al Hilal, que esteve em grande plano, sendo que foram dele as melhores ocasiões dos visitantes, durante os primeiros 45 minutos.

Para o segundo tempo, os dois treinadores não mexeram nas peças e o Al Nassr entrou mais imponente, galvanizado pela vantagem no marcador.

Ainda assim, a superioridade do Al Hilal tardou, mas chegou. Al Dawsari pegou na batuta e liderou a equipa até um lance de grande perigo, com a bola a bater no poste da baliza de Bento. Esta jogada serviu de mote para o que aconteceu aos 78 minutos, num golo de enorme qualidade.

Passe aqui, passe ali, o esférico viajou até ao pé esquerdo de Renan Lodi, que cruzou para o coração da área de forma sensacional. Destaque para o toque sublime do capitão do Al Hilal e nas alturas, Milinkovic-Savic fez o que melhor sabe, cabeceando para o fundo da baliza de Bento.

Até final, o resultado não se alterou e as duas equipas mantêm-se assim sem derrotas desde o arranque da Liga Saudita.