Terminou com uma enorme confusão, a derrota do Al Nassr, nas grandes penalidades, depois do 4-4 no agregado, que obrigou ainda a prolongamento.

As imagens captadas dentro do estádio mostram o momento em que jogadores das duas equipas se envolvem num momento de tensão, que tem como protagonista o ex-FC Porto, Otávio. O internacional português acabou por ser agarrado por um colega de equipa e a confusão arrastou-se até ao túnel de acesso aos balneários.