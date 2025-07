Poucas horas após ter chegado à Áustria, local onde se realiza o estágio do Al Nassr, João Félix já treina ao lado de Cristiano Ronaldo, ainda que não tenha sido oficializado como reforço dos sauditas.

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver o internacional português a treinar às ordens de Jorge Jesus, juntamente com o restante plantel do Al Nassr. Recorde-se que João Félix chegou ao estágio na noite deste domingo, transportado no avião de CR7.

Assista aqui às imagens do treino de João Félix:

João Félix vai assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas, como já noticiou o Maisfutebol, após conversas determinantes com Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo para o avançar do negócio.

O Al Nassr vai desembolsar 50 milhões de euros para garantir a contratação do jogador, com bónus incluídos, que irá receber cerca de 30 milhões de euros limpos por temporada, ou seja, quase cinco vezes mais do que ganhava em Inglaterra. Em cima da mesa esteve ainda a possibilidade de regressar ao Benfica, mas João Félix optou por rumar à Arábia Saudita.