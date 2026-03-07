Arábia Saudita
VÍDEO: o insólito festejo de Jorge Jesus na vitória do Al Nassr
Treinador português serviu às cavalitas (!) de um jogador no momento caricato
Foi preciso sofrer, mas o Al Nassr lá conseguiu vencer o Neom para a Liga saudita, mantendo assim a liderança isolada. A vitória foi importante e os festejos de Jorge Jesus comprovam isso mesmo.
Já no meio da «festa» com os adeptos, o treinador português subiu às cavalitas de Simakan – defesa que marcou o golo da vitória – para tornar o festejo do triunfo um pouco mais incrível.
Pelo caminho, Jesus esteve perto de... cair. Que momento! Típico de Jorge Jesus.
Ora veja:
