O Al Nassr sagrou-se campeão saudita ao vencer o Damac por 4-1, na 34.ª e última jornada do campeonato, numa noite de emoção total para Cristiano Ronaldo, autor de dois golos e lágrimas no apito final.

A equipa orientada por Jorge Jesus resistiu à pressão do Al Hilal e garantiu o título, permitindo ao capitão da Seleção Nacional conquistar finalmente o primeiro campeonato desde que chegou à Arábia Saudita, em 2023. João Félix também foi titular e esteve em destaque com uma assistência.

A noite começou sob enorme tensão para o conjunto de Riade pois o Al Nassr tinha de vencer para garantir o título ou fazer melhor que o Al Hilal, no entanto, logo aos três minutos, a equipa de Rúben Neves marcou frente ao Al Fayha e passou virtualmente para a liderança, obrigando o Al Nassr a correr atrás do resultado.

A equipa de Jorge Jesus assumiu o controlo desde cedo, embora encontrasse muitas dificuldades perante um Damac fechado e constantemente acusado de perder tempo. Os protestos sucederam-se no banco, com João de Deus a dirigir-se ao quarto árbitro e Jorge Jesus a acabar mesmo advertido com cartão amarelo.

Depois de alguns avisos, o golo surgiu aos 34 minutos. João Félix bateu um canto na direita e encontrou Sadio Mané completamente solto na área, com o senegalês a cabecear para o fundo das redes. O Al Nassr regressava assim à liderança do campeonato e ganhava confiança para a segunda parte.

O encontro ficou ainda mais favorável aos anfitriões aos 52 minutos. Coman combinou com Al Khaibari, puxou para dentro e disparou um remate em arco de grande qualidade para o 2-0, num lance que parecia aproximar decisivamente o título.

Contudo, a resposta do Damac foi imediata. Três minutos depois, o árbitro foi chamado ao VAR para analisar uma mão de Simakan na área e assinalou grande penalidade. Sylla, antigo jogador do Arouca, converteu com sucesso e reduziu para 2-1 aos 58 minutos.

O Damac ainda ameaçou o empate logo a seguir, mas Bento protagonizou uma enorme defesa perante Arielson e manteve o Al Nassr na frente. A partir daí, apareceu Cristiano Ronaldo. Aos 63 minutos, o internacional português cobrou um livre lateral de forma tensa e traiçoeira, com a bola a entrar diretamente na baliza sem qualquer desvio pelo caminho.

Já perto do fim, aos 81 minutos, Ronaldo voltou a marcar. A bola sobrou dentro da área e o avançado português não perdoou, fuzilando Kewin para o 4-1 final. O capitão da Seleção Nacional celebrou de forma emocionada e acabou em lágrimas, sendo substituído com uma ovação poucos minutos depois.

Além de garantir o primeiro título saudita de Cristiano Ronaldo, a conquista representou também o concretizar da promessa feita por Jorge Jesus no verão de 2025, quando assegurou que iria «ajudar» o avançado português a conquistar finalmente um troféu no futebol saudita. João Félix, outra das figuras portuguesas da equipa, também festejou o primeiro campeonato desde a chegada ao Al Nassr.

O clube de Riade volta assim aos títulos de campeão nacional, algo que já não acontecia há sete anos numa altura em que o clube era orientado por uma tal de... Rui Vitória.