Há 1h e 24min
VÍDEO: Ronaldo marca de calcanhar e chega aos 956 golos na carreira
Internacional português aponta «bis» na receção do Al Nassr frente ao Al Okhdood
Cristiano Ronaldo continua a faturar (e de que maneira) ao serviço do Al Nassr, aproximando-se cada vez mais da marca dos 1.000 golos.
Na receção do Al Nassr ao Al Okhdood, o astro português assinou um golo de belo efeito, já depois de ter inaugurado o marcador (31 minutos). Após um cruzamento para o interior da área, CR7 surgiu em boa posição e fez, de calcanhar, o «bis» no encontro. Este lance fez com que o resultado (2-0) se mantivesse até ao intervalo.
955? ❌— sport tv (@sporttvportugal) December 27, 2025
956? ✅
O 🐐 soma e segue 👏#sporttvportugal #SAUDInasporttv #Neom #AlNassr #BetclicSaudita pic.twitter.com/5yXrPHtCJY
Já no decorrer do segundo tempo, Ronaldo teve um golo anulado e perdeu assim a oportunidade de chegar aos 957 golos na carreira.
