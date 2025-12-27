Cristiano Ronaldo continua a faturar (e de que maneira) ao serviço do Al Nassr, aproximando-se cada vez mais da marca dos 1.000 golos.

Na receção do Al Nassr ao Al Okhdood, o astro português assinou um golo de belo efeito, já depois de ter inaugurado o marcador (31 minutos). Após um cruzamento para o interior da área, CR7 surgiu em boa posição e fez, de calcanhar, o «bis» no encontro. Este lance fez com que o resultado (2-0) se mantivesse até ao intervalo.

Já no decorrer do segundo tempo, Ronaldo teve um golo anulado e perdeu assim a oportunidade de chegar aos 957 golos na carreira.

