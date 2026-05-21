VÍDEO: Ronaldo chega ao «bis» e vai às lágrimas nos festejos do 973.º golo
Internacional português essencial para a vitória do Al Nassr sobre o Damac (4-1)
Cristiano Ronaldo marcou dois dos quatro golos do Al Nassr na vitória sobre o Damac, que confirmou a conquista da Liga Saudita, e acabou mesmo por ir às lágrimas nos festejos do «bis».
Tudo começou com um pontapé de livre cobrado de forma exímia e terminou com a emoção do avançado português, que não esqueceu a presença de Georgina Rodríguez e os filhos na bancada.
Além disso, este foi o 973.º golo na carreira de Cristiano Ronaldo, que conquista assim o segundo título que conquista no Al Nassr, depois da Taça da União das Associações de Futebol Árabe, recentemente reconhecida como um troféu FIFA.
