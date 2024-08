O Al Nassr empatou a um golo na receção ao Al Raed, a contar para a primeira jornada da Liga Saudita.

Num jogo marcado pelo «boicote» dos adeptos ao encontro, face aos maus resultados recentes da equipa, Cristiano Ronaldo e Otavio foram titulares no conjunto de Luís Castro e o astro português esteve em bom plano, ao assinar o golo da formação caseira. O lance teve início nos pés de Sadio Mané, que dentro da área cruzou de pé esquerdo e descobriu CR7, para um cabeceamento certeiro, fora do alcance do guarda-redes.

Este foi, de resto, o resultado que se manteve até ao intervalo, ainda que o segundo tempo não tenha arrancado de feição para o Al Nassr. Após perder a bola em zona proíbida, um contra-ataque obrigou Bento a uma boa defesa, mas na recarga Laporte agarrou o adversário e cometeu grande penalidade.

Da marca dos onze metros, Fouzair não tremeu e assinou o golo do empate para os visitantes. Até final, Cristiano Ronaldo ainda viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo.

Arranca assim da pior forma o campeonato para o Al Nassr e a presença de Luís Castro no comando técnico do clube fica assim mais fragilizada, depois da derrota na Supertaça, diante do Al Hilal.

Veja aqui o golo apontado por Cristiano Ronaldo diante do Al Raed: