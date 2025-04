Na fuga à despromoção na Liga da Arábia Saudita, Paulo Sérgio viu o Al Okhdood empatar a um golo na receção ao Al Taawon (7.º). Na tarde desta sexta-feira, na 27.ª jornada, o treinador português contou com o guarda-redes Paulo Vítor (ex-Desp. Chaves) e com o médio Godwin (ex-Casa Pia) entre os titulares.

E foi do pé de Godwin que saiu a assistência para o golo de outro médio, o camaronês Bassogog, aos 7 minutos.

Na segunda parte, entre trocas, o Al Taawon restabeleceu a igualdade aos 79 minutos, pelo médio Mandash.

Assim, o Al Okhdood segue no 15.º posto, com 24 pontos, um de vantagem sobre os lugares de despromoção. Uma vez que leva um jogo adiantado, Paulo Sérgio pode cair na tabela no término desta ronda.

No calendário segue-se a receção ao Al Shabab de Daniel Podence (6.º), na quinta-feira.

Quanto ao Al Taawon, permanece no 7.º lugar, com 38 pontos.

Galeno triunfa fora de portas

O Al Ahli sorriu na visita ao Al Raed, vencendo por 0-2. Na baliza dos anfitriões esteve o guarda-redes português André Moreira (ex-B SAD). Do outro lado, Galeno foi titular e o defesa Demiral (ex-Sporting e Juventus) foi totalista.

Num encontro de sentido único, os golos foram aplicados pelo médio Kessié (ex-Barcelona e Milan) e pelo avançado espanhol Gabriel Veiga, aos 28 e 66 minutos, respetivamente.

Ao retomar a via dos triunfos, o Al Ahli sobe ao 4.º lugar, com 52 pontos, a dois do Al Nassr (3.º). Segue-se a receção ao Al Fayha (13.º), na sexta-feira.

Quanto ao Al Raed de André Moreira, totaliza 18 pontos e é 18.º e último.