O Al Qadisiya deslocou-se até ao reduto do Al Okhdood e venceu por 4-2, num jogo marcado por um «hat-trick» de Julian Quiñones.

Num encontro importante para manter a pressão sobre o Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, os visitantes colocaram-se em vantagem aos 34 minutos, com o primeiro golo do mexicano, sendo que Bassogog restabeleceu a igualdade no marcador em cima do intervalo.

A segunda parte arrancou com novo remate certeiro do Al Qadisiya, desta feita por intermédio de Al Ahmad. Seguiu-se o «bis» de Quiñones e a tentativa de resposta do conjunto da casa, com o golo de Al Hatila (86 minutos). Só que o avançado mexicano estava de pé quente e atirou para o 4-2 final ainda antes do período de compensação.

Assista a um dos golos do Al Qadisiya:

Desta forma, o Al Qadisiya soma 50 pontos e está agora a dois pontos do Al Nassr, sendo que o adversário ainda tem de atuar nesta 22.ª jornada.

Também esta sexta-feira, o Al Fayha de Pedro Emanuel somou a segunda vitória nos últimos dois jogos, com um triunfo sobre o Al Taawon (3-2) e com destaque para o «bis» de Sakala. Já o Al Shabab levou a melhor sobre o Damac (3-1) e somou três pontos importantes no distanciamento para a zona de despromoção.