Após ter terminado uma série de duas derrotas consecutivas, o Al Hazem voltou a perder, desta feita na receção ao Al Qadisiya e com uma margem significativa, sendo que Bruno Varela teve mesmo uma tarde para esquecer.

O primeiro tempo terminou sem golos, pelo que Retegui teve um golo anulado logo aos seis minutos. As mudanças chegaram no decorrer da segunda parte, pelo que o Al Qadisiya fez dois golos em cinco minutos, um do avançado italiano (56 minutos) e outro de Al Juwayr (61 minutos).

Fábio Martins entrou na equipa da casa pouco depois e o 3-0 surgiu aos 73 minutos, quando Quiñones fez o gosto ao pé após passe de Al Shamat. Já no caminho para o apito final do árbitro, duas infelicidades do lado da equipa da casa, que viu Al Nakhli e Al Yami introduzirem a bola na própria baliza e deixar Bruno Varela com cinco golos sofridos no encontro.

Pelo meio, Aboubacar Bah ainda fez o golo de honra para o Al Hazem, mas sem efeitos a registar quanto ao resultado. O Al Qadisiya soma 33 pontos e é quinto classificado na Liga Saudita, pelo que o Al Hazem leva apenas 16 e fica-se pela 11.ª posição.

No outro encontro desta tarde, o Al Taawon foi ao reduto do Al Riyadh vencer por 3-1, ainda que tenha estado durante mais de 45 minutos em inferioridade numérica.

Logo aos dez minutos, Roger Martínez fez o gosto ao pé e colocou os visitantes na frente do encontro, pelo que em cima do intervalo Al Mufarrij deixou a equipa a jogar com apenas dez elementos. Ainda assim, com oito minutos para lá dos 45, uma grande penalidade permitiu ao Al Taawon fazer o 2-0, graças ao «bis» do avançado colombiano.

A segunda parte trouxe um claro ascendente à equipa da casa em termos de posse da bola e um golo português. Tozé respondeu ao passe de Barbet e finalizou para o 2-1. Esta esperança para os adeptos caiu aos pés de Roger Martínez, que chegou ao «hat-trick» em cima do minuto 66.

Esta vitória deixa o Al Taawon no terceiro lugar, com os mesmos 34 pontos do Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix.