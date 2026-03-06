Arábia Saudita
Arábia Saudita: Tozé e Leandro Antunes titulares na derrota do Al Riyadh
Desaire empurra a equipa dos portugueses para lugar de descida
Houve duelo pela manutenção na Liga saudita. O Al Riyadh, dos portugueses Tozé e Leandro Antunes, perdeu com o Damac (3-0) e caiu para os lugares de descida.
Com a dupla lusa de início, o Damac abriu as contas do jogo já para lá da meia hora de jogo. Jonathan Okita, internacional pelo Congo, fez o primeiro do jogo aos 35 minutos.
No segundo tempo, o argentino Valentín Vada (53m) e o saudita Al Hawsawi (60m) estabeleceram o 3-0 final.
Com este desaire, o Al Riyadh desce para lugares de despromoção – é agora 16.º com 16 pontos. O Damac, por sua vez, está no lugar imediatamente acima da linha de água – 15.º com 19 pontos.
Confira os jogos e a classificação da Liga saudita.
